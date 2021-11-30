Улан-Удэ, 30 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 2185. За минувшие сутки зарегистрировано девять новых летальных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Одному из скончавшихся было меньше 65 лет, все остальные были старше этого возраста.

На лечении в ковидных стационарах республики, по данным на 30 ноября, остаются 1214 пациентов. Состояние 974 человек осложнено внебольничной пневмонией. 84 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 коек: занято — 1214, свободно — 342 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,0%», — отметили в оперштабе.