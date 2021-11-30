Уфа, 30 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. За время пандемии коронавируса с марта 2020 года предпринимательское сообщество северо-востока Башкирии «потеряло» 184 организации. Об этом 29 ноября сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на выездном заседании правительства по вопросам социально-экономического развития Белокатайского района.

Наталья Диева ИА REGNUM Предприниматель, катающий людей на пони

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Пресс-служба республиканского правительства передает слова Муратова, который сообщил, что в северо-восточных районах республики реализуется 177 инвестиционных проектов на 7,8 млрд рублей, в результате планируется создать порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест. В Белокатайском районе реализуется 16 инвестиционных проектов на сумму 126,2 млн рублей.

«За время пандемии коронавируса с марта 2020 года предпринимательское сообщество северо-востока «потеряло» 184 организации. Наибольшая убыль наблюдается в Белокатайском, Салаватском и Аскинском районах. Практически удержали всех своих предпринимателей Караидельский и Нуримановский районы, где убыло по одному предпринимателю», — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера.

Муратов считает, что одним из важных направлений инвестиционного потенциала может стать формирование придорожного сервиса и развитие внутреннего туризма. В настоящее время на северо-востоке работают 203 объекта придорожного сервиса. До 2024 года планируется возвести еще 82 новых объекта придорожного сервиса.

«Что касается Белокатайского района, сейчас здесь действует 24 объекта придорожного сервиса, в текущем году будет построено еще два объекта, а до 2024 года планируется строительство десять новых объектов», — пояснил он.

Сообщается, что здесь есть земельный участок под размещение глэмпинга на берегу пруда в селе Емаши. От инвестора уже поступила заявка на развитие агротуризма.