Волгоград, 30 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, следовавший рейсом из Нижневартовска в Минеральные воды, вынужденно приземлился по технической причине в аэропорту Волгограда. Об этом 30 ноября сообщила пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

confused_me Самолет

«Рейс авиакомпании «Азимут», следовавший по маршруту Нижневартовск-Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 7.53 по технической причине», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Голодова уточнила, что на борту самолет летело 75 пассажиров и они в настоящее время ждут в терминале аэропорта резервного борта из Ростова-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября пассажирский самолет немецкой авиакомпании «Lufthansa», выполнявший рейс из Софии в Франкфурт-на-Майне, не смог вылететь из аэропорта столицы Болгарии из-за попадания стаи птиц в один из двигателей воздушного судна.