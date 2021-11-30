Кызыл, 30 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Туве за последние сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года в республике выявлено 15 851 случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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«Из 58 заболевших мужчин — 30, женщин — 28. По возрасту: детей до 17 лет — 19, от 18 до 49 лет — 26, от 50 до 64 лет — 7, старше 65 лет — 6», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 353 пациента, в том числе 42 ребёнка и семь беременных женщин. Состояние 78 человек оценивается, как тяжёлое. 20 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда, по данным на 30 ноября, достигла 66,5%. На амбулаторном лечении находятся ещё 182 носителя, в числе которых 65 детей и восемь пожилых граждан старше 65 лет.