Пермь, 30 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Лётчики-истребители ВКС России передали в больницы Перми и Кировской области около 18 тонн кислорода, необходимого при лечении тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Вячеслав Степанов, Дмитрий Чистопрудов Су-30СМ на военном аэродроме

пресс-служба ЦВО «Истребительный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Пермском крае, передал около 18 тонн сжиженного кислорода медицинским учреждениям города Перми и Кировской области для лечения пациентов с COVID-19».

Военный аэродром, на котором базируется истребительный авиаполк, оснащён автомобильными кислорододобывающими станциями, вырабатывающими в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкий и газообразный кислород медицинского качества. Он используется в системах боевого самолёта, в том числе при выполнении высотных полётов и катапультировании.

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Сжиженный кислород передаётся военными в медучреждения российских регионов уже на протяжении месяца, без ущерба для поддержания боеготовности авиационных частей округа.

Как сообщало ИА REGNUM, тверское соединение военно-транспортной авиации ВКС России передало Детской областной клинической больнице три тонны сжиженного кислорода, используемого для лечения пациентов с COVID-19.