Иркутск, 30 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 1 декабря. Как сообщает территориальное управление МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков, по области ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели. На дорогах снежный накат и гололедица.

Goodfon.ru Метель

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При этом температура ночью составит от — 4 до — 9 °C. В пониженных формах рельефа будет до 13 °C, а на севере Катангского района и в северо-восточных районах столик термометра ночью опустится местами до — 32 °C. Днём будет до 16 °C, местами — до — 26 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, снег с ветром до 17−22 метров в секунду бушевали в Иркутской области 26 ноября.

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