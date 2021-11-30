Абакан, 30 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано 14 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались семь женщин в возрасте от 60 до 86 лет, а также семь мужчин 61−91 года. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике с начала 2021 года составило 1256 человек.

По данным на 30 ноября, в ковидных стационарах Хакасии лечатся 1094 пациента. 18 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 4785 носителя.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 195 (+15) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.