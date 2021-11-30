Саратов, 30 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Саратовской области постепенно улучшается эпидемиологическая ситуация. За прошедшие сутки выявили 590 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 615 жителей. Соответствующую статистику по состоянию на 30 ноября публикует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 103 пациентов, с признаками ОРВИ — 486 человек, у одного пациента бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 2789 пациентов, на амбулаторном — 9955 человек.

Всего по данным на 30 ноября в регионе зарегистрировали 120 313 случаев заражения. Выздоровели 103 268 носителей вируса, в том числе за сутки — 540 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день выявили в Саратове — 332 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 176 пациентов, до 20 лет — 80 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области от COVID-19 привили более 1 млн 78 тыс. человек, закончили вакцинацию около 912 тыс. жителей.

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