Улан-Удэ, 30 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 1−2 декабря в регионе ожидаются сильные снегопады.

freegr Метель

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Ветер усилится до 15−20, а по северной половине — до 24 метров в секунду. Возможны метели, температура понизится на 8 и более градусов. Ночью столбик термометра местами опустится до 28 градусов мороза.

«В связи с этим резко возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднением движения на автомобильных дорогах», — отметили в ведомстве.