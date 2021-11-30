Кабул, , 09:29 — REGNUM Правительство Южной Кореи объявило, что его страна предоставила 32 миллиона долларов гуманитарной помощи народу Афганистана. Об этом пишет «8 Собх».

Корейское правительство 29 ноября выступило с заявлением, в котором объявило о своей помощи народу Афганистана. Посольство Афганистана в Корее заявило, что помощь будет использоваться через международные организации по оказанию помощи для удовлетворения самых насущных потребностей афганского народа, в основном в области продовольственной помощи, жилья и основных медицинских услуг.

Необходимо отметить, что женщины и дети, как самые уязвимые группы, являются приоритетными объектами этой помощи.

С другой стороны, часть этой помощи будет выделена мигрантам в Пакистане и Иране.

Помощь оказывается в тот момент, когда афганский народ сталкивается с нарастающим экономическим кризисом.