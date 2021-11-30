Красноярск, 30 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 711 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 152 622. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Канск и Кежемский район.

Из 711 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 173 (темп прироста 0,4%), в Канске — 34 (0,6%), в Назарово — 27 (0,9%), в Сосновоборске — 27 (1,0%), в Минусинске — 25 (0,4%), в Ачинске — 24 (0,3%), в Норильске — 20 (0,3%), в Шарыпово — 15 (0,5%), в Дивногорске — 12 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Кежемском — 34 (1,7%), Берёзовском — 25 (0,9%), Рыбинском — 21 (0,9%), Абанском — 21 (1,3%), Шушенском — 19 (1,0%), Назаровском — 17 (1,6%), Емельяновском — 16 (0,5%), Сухобузимском — 16 (1,0%) и Иланском — 16 (1,1%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 4351 человек, снято с наблюдения — 4404. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 508 (-53) человек.

За последние сутки в регионе проведено 3714 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 294 471.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 31 человек с диагнозом COVID-19 скончался в Красноярском крае.