Пермь, 30 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Пермском крае действие антиковидных мер пролили до 10 января 2022 года. Об этом говорится в губернаторском указе, который вступил в силу, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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До окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах возможно только обладателям сертификатов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном в течение полугода заболевании.

Сотрудники ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах должны на входе предъявлять документ с QR-кодом. Также продлен режим строгой самоизоляции для невакцинированных пожилых жителей региона.

По-прежнему запрещена работа в ночное время организаций сферы общественного питания. Исключение составляет кафе, столовые и другие заведения общепита, ведущие деятельность в зданиях железнодорожных вокзалов. Для них разрешен круглосуточный режим деятельности.