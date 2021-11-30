Анкара, 30 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В западной части Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Об этом 30 ноября сообщает телеканал CNN Turk.

Martin Luff Землетрясение

Уточняется, что подземные толчки ощущались на побережье Эгейского моря около города Урла, расположенного в провинции Измир. Также указывается, что после основного землетрясения произошли толчки магнитудой 4,3 и 2,8.

Кроме того, указывается, что, по информации губернатора провинции Измир Явуза Селима Кешгера, на данный момент сообщений о возможных жертвах пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи у берегов острова Икария в Греции.