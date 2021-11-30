Калуга, 30 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Калужской области от COVID-19 привиты 508 226 человек (78,16% от плана), полностью прошли вакцинацию 413 580 человек (63,6% от плана), ревакцинировалось 39 652 человека. Об этом 30 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото министерства здравоохранения Калужской области Вакцинация от коронавируса

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Низкий охват вакцинации (менее 78%) отмечается в Калуге, Обнинске, Дзержинском, Жиздринском, Износковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Ульяновском и Хвастовичском районах. В Барятинском, Боровском, Жуковском, Медынском, Перемышльском, Бабынинском, Спас-Деменском, Думиничском районах, наоборот, план вакцинации уже выполнен более чем на 90%. В регионе работает 47 стационарных и 17 мобильных пунктов, 74 мобильные прививочные бригады вакцинируют коллективы на предприятиях, а также прививают маломобильных граждан и лиц старше 60 лет на дому.

Заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов обратил внимание руководителей 10 муниципалитетов области, что в ноябре темпы прививочной антиковидной кампании были значительно снижены.

«На фоне тех районов, где скорость вакцинации населения остается на высоком уровне, ваши показатели подтверждают то, что вы остановились в этой работе. Динамика должна быть положительной», — отметил Константин Горобцов.