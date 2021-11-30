Луганск, 30 ноября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 30 ноября рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах украинской стороной применялись минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы и что были обстреляны населенные пункты Зеленая Роща, Раевка и Николаевка. При этом добавляется, в Николаевке в результате обстрелов были повреждены два дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября украинские боевики обстреляли из миномётов калибра 82 мм село Николаевка (ЛНР).