Самара, 30 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Конгрессно-выставочные мероприятия намерены разрешить проводить в Самарской области. Об 30 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кафе

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Сообщается, что несколько предложений о смягчении ограничительных мер в регионе были рассмотрены на заседании областного оперативного штаба.

Отмечается, что на заседании было предложено увеличить заполняемость зрительных залов и разрешить работу заведений общепита с 23:00 до 6:00 часов. Также был рассмотрен вопрос открытия детских игровых зон в торговых центрах. По итогам обсуждения, эти вопросы были отложены на неделю.

«Положительное решение штаб принял только в отношении проведения конгрессно-выставочных мероприятий в специализированных помещениях при условии доступа участников при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области более 1,5 млн жителей получили прививки от COVID-19.