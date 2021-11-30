Самара, 30 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Более 1,5 млн жителей получили прививки от COVID-19 в Самарской области. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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«Первым компонентом сейчас привиты 1 млн 529 тысяч 265 жителей региона, что составляет 75,2% от плана и 48,5% всего населения. Повторно привито 57,7% от плана (из более 270 тысяч человек — почти 160 тысяч)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при этом в Борском, Елховском, Хворостянском, Камышлинском, Ставропольском и Исаклинском районах уже достигли необходимого охвата вакцинацией.

«Мне странно сейчас получать жалобы от людей по вакцинам. Один случай, когда человек, записавшись на вакцинацию, не смог ее пройти, отталкивает тысячи людей. Вакцины есть, надо налаживать маршрутизацию, дистрибуцию в медучреждения. Все случаи жалоб отрабатывайте с главврачами медучреждений», — приводит пресс-служба слова главы области Дмитрия Азарова.

Сообщается, что Тольятти и Чапаевск по темпам вакцинации остаются в «красной зоне». Азаров оценил работу этих муниципалитетов как неудовлетворительную.

«Нам ни в коем случае нельзя снижать темпы по вакцинации. Мы договаривались на штабе с главами муниципальных образований, что лично, очно, точечно — по каждой семье с маленькими детьми, семье, где ожидают ребенка, по каждой семье, где есть непривитые граждане в возрасте 60+, — проведут разъяснительную работу, постараются убедить, найти правильные слова. Я этой работы не вижу пока, она не отстроена. Рассчитываю, что главы муниципальных образований примут все меры», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Азаров подчеркнул, что это зона персональной ответственности глав муниципалитетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области почти наполовину уменьшилось число пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении.