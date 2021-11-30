Баку, 30 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Бакинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) имени Гейдара Алиева после модернизации, которая запланирована в 2022 году, начнёт производить дизельное топливо. Об этом агентству Trend сообщил заместитель гендиректора проекта модернизации НПЗ Эмиль Алхаслы.

Константин Богаевский. Бакинские нефтяные промыслы. 1930-е

По его словам, после завершения первого этапа модернизации завод обеспечит потребности Азербайджана в дизельном топливе. В случае продолжения проекта модернизации в 2023 году производительность НПЗ позволит продавать продукцию на экспорт.

«Планируем экспортировать продукцию НПЗ на рынки Грузии и Турции. Основным продуктом экспорта станет дизельное топливо», — сказал Алхаслы.

Напомним, Бакинский НПЗ был основан в 1953 году. Сначала он назывался «Ново-Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Владимира Ильича». Это один из самых крупных НПЗ в Закавказье.