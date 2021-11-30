Самара, 30 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Почти наполовину уменьшилось количество пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении в Самарской области. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Рыбинск-40 Палата коронавирусного стационара

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В регионе состоялось заседание областного оперативного штаба.

Отмечается, что по области на 43% уменьшилось число пациентов с COVID-19, которые получают медпомощь в стационарах. В результате в регионе сократилось потребление кислорода: суточный его расход уменьшился на 37%.

«Дефицита лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов в области нет», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения области Армена Беняна.

Отмечается, что в регионе свободный коечный фонд в настоящее время составляет 42%.

«Запас есть, мы уверенно себя чувствуем, но сокращение коечного фонда не должно стать самоцелью. Естественно, что в стационаре больше возможностей восстановления здоровья пациентов. У нас один из самых низких показателей в стране и в Приволжском федеральном округе по доле пациентов с диагнозом COVID-19, умерших на амбулаторном лечении. Это значит, что мы вовремя госпитализируем, правильно сопровождаем пациентов на амбулаторном этапе. Нам ни в коем случае нельзя потерять этот наработанный опыт, который сегодня приводится в пример в других регионах», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Согласно данным на 29 ноября в Самарской области за сутки выявили 941 случай заражения коронавирусом.