Кемерово, 30 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В память о погибших в результате аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» 8 декабря в 19:00 (время местное) на Большой сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. Об этом сообщили в самом театре.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная»

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Уточняется, что «Реквием» Джузеппе Верди прозвучит в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы НОВАТа под руководством Дмитрия Юровского.

Напомним, в результате аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.