Ханты-Мансийск, 30 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Югре более половины опрошенных центром «Открытый регион» жителей ХМАО считают принимаемые в регионе меры по противодействию распространения коронавируса оправданными и достаточными. Об этом в своих социальных сетях заявила глава региона Наталья Комарова.

Стопкоронавирус.рф Данные по Югре с сайта «Стопкоронавирус.рф»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Комарова отметила, что людей беспокоит самоизоляция, система QR-кодов. Весь мир готовится к новому опасному штамму коронавируса из Южной Африки.

«Согласно проведённому центром «Открытый регион», в ноябре свыше 52% из нас считают принимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции оправданными и достаточными, еще 21% югорчан считает, что они должны быть строже. И 22% находят действующие решения чрезмерными», — сообщила губернатор ХМАО.

Отметим, что по данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» на 26 ноября в Югре прошли полную вакцинацию от коронавируса 50,8% взрослого населения, или 740 716 человек.