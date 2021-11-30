Москва, 30 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Российские ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ могут получить в состав вооружения управляемую многоцелевую ракету «Изделие 305Э». Об этом сообщил замдиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов.

Rulexip Ка-52

«Ракета может быть включена в состав вооружения экспортно ориентированных боевых вертолётов Ка-52М и Ми-28НМ», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, это позволит усилить их возможности по поражению всех типов целей.

Михайлов уточнил, что данная ракета стала первым российским многоцелевым оружием для вертолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России приняло решение об оснащении новейших ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР).

Читайте также: Шойгу показали новейшую авиационную технику для ВКС