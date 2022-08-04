Кемерово, 30 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 30 ноября, в стационарах находятся 27 пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщило региональное правительство.

Ako.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»

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Уточняется, что один из них — в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести и 21 — в удовлетворительном состоянии.

19 человек госпитализированы в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров, четыре человека — Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, четверо — в Новокузнецкий филиал больницы имени Л.С. Барбараша.

Власти уверили, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе со стороны клинических психологов и психотерапевтов.

Кроме того, 49 пациентов наблюдаются на амбулаторно (на дому). Также обследуются 23 человека, обратившихся в больницы позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. Девять из них выписаны на амбулаторное лечение.