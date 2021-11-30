Улан-Удэ, 30 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 227 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число выявленных случаев за время пандемии достигло 69 770.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 188 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

В списке контактных лиц, по состоянию на 30 ноября, остаются более 14 тыс. жителей. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 62 830 человек, в том числе 215 за последние сутки.