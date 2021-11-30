Москва, 30 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 ноября закрылись ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,8% до $73,39, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Внутридневной максимум был зафиксирован на отметке $76,98. Рынок пришёл в себя после пятничного обвала.

Цена повышалась на новостях о том, что по мнению израильского врача вирусолога, вирус может оказаться слабее «Дельты». Нужно около двух недель, чтобы убедиться в этом.

Дополнительную поддержку нефтяной рынок получал от слухов, что на встрече ОПЕК+ министры могут отложить наращивание добычи, чтобы не ухудшать ситуацию на рынке.

К закрытию дня цена снизилась до $72,36 на фоне сохраняющейся неопределенности с новым штаммом коронавируса и предстоящей встречи ОПЕК+.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм вызывает опасения из-за большого числа мутаций.

Инвесторы опасаются возможного введения новых карантинных ограничений по всему миру, которые снизят экономический рост и спрос на энергоресурсы.

Сегодня, 30 ноября, баррель Brent стоит $73,69. Ожидается, что цена на нефть марки Brent сохранит движение в диапазоне $72,00−76,50.

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