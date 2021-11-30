Киев, 30 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нет «даже намёка» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.

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«Нет ничего, даже намёка, официальных или неофициальных переговоров», — цитирует его Reuters.

Он добавил, что участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не даёт украинской стороне возможностей остановить данный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.

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