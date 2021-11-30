Токио, 30 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. С призывом к гражданам Японии, которые находятся в Эфиопии, покинуть эту африканскую страну на фоне военной эскалации в ней обратился японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

Mofa.go.jp Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

«Это правда, что Япония направила экспертов из МИД и Министерства обороны для оценки ситуации в Эфиопии и сбора данных. В настоящее время продолжают летать коммерческие рейсы. Мы призываем японских граждан покинуть эту страну», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Хаяси уточнил, что на сегодняшний день в Эфиопии не было зафиксировано случаев причинения ущерба гражданам Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября правительственная армия Эфиопии заняла город Касагита (эфиопский штат Афар), который контролировали боевики Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).