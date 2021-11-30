Афины , 30 ноября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи у берегов острова Икария в Греции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Smchealth.org Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения находился в 31 километре от города Агиос Кирикос. Глубина залегания очага сейсмособытия составила два километра. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Филиппинах. Его очаг располагался в четырех километрах к северо-востоку от Губернатор Дженерозо на глубине 30 километров. Пострадавших не было.