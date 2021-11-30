Тбилиси, 30 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили хочет присутствовать на заседании суда по делу о растрате $2,7 млн бюджетных денег. Об этом заявил его адвокат Ника Гварамия журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Юрист посетил политика в военном госпитале в Гори 29 ноября после судебного заседания по делу о жёстком разгоне митинга в ноябре 2007 года. Состояние здоровья он отказался комментировать.

«Мы обсудили второе дело: 2 декабря будет рассмотрение т.н. «дела о пиджаках». Для него очень принципиально присутствовать при рассмотрении этого дела», — сказал Гварамия.

Он также заявил, что прокуратура якобы не сможет добиться осуждения Саакашвили на длительный срок.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. 29 ноября рассматривалось дело о разгоне митинга и экс-президенту дали выступить. Он воспользовался этим для обращения к жителям Грузии. Сторонники Саакашвили в это время проводили акцию протеста. Ранее Пенитенциарная служба дважды отказывалась доставить в суд экс-президента.