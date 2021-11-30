Кемерово, 30 ноября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Семьям пострадавших, получивших вред здоровью во время ЧС на шахте «Листвяжная», оказывается помощь со стороны органов социальной защиты. Об этом заявила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.

Ako.ru Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная»

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«За каждой семьёй закреплён социальный работник и семья, если какие-то вопросы возникают, что-то нужно узнать, с кем-то переговорить или вообще задать любой вопрос и получить на него ответ, может обратиться к своему соцработнику, который индивидуально закреплён за семьёй, у семьи есть номер телефона и в любое время дня и ночи они могут ему позвонить», — рассказала Воронина.

Она также уточнила, что семьи могут обратиться к психологу.