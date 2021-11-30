Бриджтаун, , 07:29 — REGNUM Островное государство Барбадос, которое расположено в Карибском море, официально стало республикой. Об этом 29 ноября сообщило на своем сайте барбадосское правительство.

Корона Иван Шилов © ИА REGNUM

В столице страны Бриджтауне состоялась торжественная церемония по указанному поводу, в рамках которой в должность президента республики вступила генерал-губернатор острова Сандра Мэйсон. На мероприятии присутствовал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.

Королева Великобритании Елизавета II больше не является главой Барбадоса. Островное государство входит в состав Содружества, возглавляемого Лондоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября палата собрания (нижняя палата парламента) Барбадоса одобрила поправки к конституции страны относительно статуса острова, а также Елизаветы II.

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