Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Фонд защиты дольщиков Ленинградской области объявил открытый конкурс, в рамках которого выберут подрядчика на достройку пяти домов из ЖК «Рябиновый сад». Стартовая цена тендера превышает 806 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Объект расположен в деревне Янино-2 во Всеволожском районе Ленобласти. Начальная цена лота, включающая достройку домов с первого по пятый, составляет 806 472 096 рублей. Итоги тендера подведут 15 декабря 2021 года.

По условиям контракта, победитель должен будет завершить строительно-монтажные работы не позднее 24 месяцев с момента заключения договора.

По открытым данным, жилой комплекс включает в себя шесть домов общей площадью 49,35 тыс. кв.м. В июле 2020 года фонд принял решение о достройке объекта. Первоначальный застройщик ЖК — ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» было признано банкротом ещё в июле 2019 года.