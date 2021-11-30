Петропавловск-Камчатский, 30 ноября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. На Камчатке в ковидных госпиталях проходят лечение 183 пациента. За последние сутки врачи госпитализировали ещё 10 носителей коронавируса. На 30 ноября свободными в стационарах остаются 127 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на Камчатке инфицирование коронавирусом подтвердилось ещё у 48 человек (днём ранее — у 46). За всё время пандемии выявили уже 22 405 носителей COVID-19.

Пневмонией на фоне коронавируса болеют 127 жителей края.

Врачи закрыли ещё 28 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. Всего на Камчатке успешно справились с болезнью 16 924 человека.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае жертвами COVID-19 за всё время стали 482 человека. Последний смертельный случай был зарегистрирован 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, назальная вакцина от COVID-19 может защитить не только тех, кто привился «Спутником V», но и человека, привитого любой другой вакциной. Об этом 29 ноября заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.