Благовещенск, 30 ноября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В Амурской области высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен на 31,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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В три раза превышены нормативы заболеваемости среди взрослых. В возрастной группе до 18 лет превышения эпидпорога не зафиксировано. Вирусы гриппа пока не начали циркулировать в регионе, ОРВИ за неделю заразились 4339 человек.

Часто амурчане болеют внебольничными пневмониями — почти в семь раз чаще среднемноголетних показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области на прошедшей неделе заражались коронавирусом чаще на 7,7% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. Почти 21% от числа новых заболевших — люди в возрасте 65+, 24% — пожилые. Делали прививки от COVID-19 6,6% новых заболевших. Доля несовершеннолетних среди новых случаев составляет 15,3%.