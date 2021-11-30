Благовещенск, 30 ноября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. В мэрии Благовещенска обсуждают возможность отмены праздничного фейерверка в честь Нового года. Деньги, которые потратили бы на его организацию, хотят передать на благотворительные цели, сообщило 30 ноября ИА ПортАмур.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют начался

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Решение пока не принято, вопрос находится на стадии обсуждения. Какое именно благое дело намерены совершить в мэрии, также пока неизвестно.

Мнения горожан о перспективе празднования нового года без салюта разделились. Многие поддерживают желание горадминистрации сделать доброе дело, но есть и те, кто возмущён этим намерением. Люди аргументируют свою позицию тем, что жители города итак находятся в подавленном состоянии из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, три города Амурской области — Благовещенск, Свободный и Белогорск — израсходуют на приготовления к новогоднему празднику более 59 млн рублей. В Благовещенске только оформление общедоступных мест светодиодными конструкциями будет стоить 44,9 млн рублей.