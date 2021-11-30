Якутск, 30 ноября, 2021, 04:47 — ИА Регнум. В Якутии снижаются риски прекращения поддержки кислородозависимых жителей республики из-за проблем с транспортировкой баллонов из Хабаровска. В Якутске открыли кислородную станцию, которая сможет частично обеспечивать потребности в этом газе, сообщило ЯСИА.

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Станцию в офтальмологической больнице города ждали с начала года. Она нужна для безопасности пациентов ковидного госпиталя.

«Постоянная работа на баллонах вызывает риски по доставке кислорода. А централизованная подача кислорода обеспечивает безопасность пациента. Поэтому нужен был концентратор, который производил бы кислород в самой больнице, и мы не зависели бы от каких-либо капризов транспортников и получения медицинского кислорода. И, благодаря поддержке минздрава республики, сейчас в больнице впервые осуществляется централизованная система подачи кислорода», — рассказал главврач больницы Иван Луцкан.

Обеспечена возможность подавать кислород не только в спецпалаты, но и во все помещения для пациентов — на случай, если возникнет необходимость открывать дополнительные места для кислородозависимых больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре машина с кислородом приехала в Якутск из Хабаровска за три часа до того, как жизненно важный газ должен был закончиться в ковидном госпитале. Грузовик с трудом преодолел путь из Нерюнгри до столицы республики из-за снегопада. Автомобиль сопровождали дорожная техника и патруль ГИБДД.