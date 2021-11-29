Вашингтон, 30 ноября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Операцию в Чёрном море возобновил американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51), 29 ноября сообщил на своем сайте Шестой флот США.

Mavi.mil USS Arleigh Burke

28 ноября корабль покинул болгарский порт Варна, визит в которой совершался с целью демонстрации приверженности американских вооруженных сил своим союзникам — блоку НАТО и Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, Arleigh Burke вошел в акваторию Чёрного моря. За ракетным эсминцем США следит Черноморский флот РФ.