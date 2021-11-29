Эсминец США Arleigh Burke вышел в Чёрное море из порта Варна
Вашингтон, 30 ноября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Операцию в Чёрном море возобновил американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51), 29 ноября сообщил на своем сайте Шестой флот США.
Mavi.mil
USS Arleigh Burke
28 ноября корабль покинул болгарский порт Варна, визит в которой совершался с целью демонстрации приверженности американских вооруженных сил своим союзникам — блоку НАТО и Болгарии.
Как сообщало ИА REGNUM, Arleigh Burke вошел в акваторию Чёрного моря. За ракетным эсминцем США следит Черноморский флот РФ.