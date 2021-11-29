Анкара, 30 ноября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Министерство юстиции Турции в своём периодическом рецензируемом журнале подвергало цензуре множество научных статей и публикаций, написанных судьями и прокурорами, которых считают причастными к попытке госпереворота в 2016 году. Об этом 30 ноября сообщило издание Nordic Monitor.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Изучение архивов журнала на его веб-сайте показывает, что некоторые статьи, опубликованные до 2016 года, были удалены. Заголовки в оглавлении были заклеены белыми полосами», — говорится в материале.

Журнал юстиции (Adalet Dergisi), издается Минюстом Турции с 1873 года. Он призван содействовать судебной системе академическими работами и давать академическую оценку турецкой политике в области права. Журнал, который выходит два раза в год, включает в основном статьи сотрудников министерств. Каждый выпуск содержит от 15 до 20 статей, некоторые из которых также публикуются на английском языке.

По данным Nordic Monitor, после попытки госпереворота в 2016 году «4560 судей и прокуроров были уволены и заменены сторонниками президента Реджепа Тайипа Эрдогана». Больше половины от этого числа были задержаны по различным обвинениям и почти 30% из них оказались в тюрьме.

Напомним, в июле 2016 году группа силовиков предприняла попытку захвата власти в Турции. На улицы крупных турецких городов вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. При попытке мятежа погибли, не считая его зачинщиков, 246 человек, ещё 2 тыс. человек были ранены. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, больше 140 тыс. чиновников лишились работы.