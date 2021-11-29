Анкара, 30 ноября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Не менее 38 человек пострадали в результате урагана, обрушившегося на Стамбул. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 29 ноября на брифинге.

Pixabay.com Ураган

Ранее сообщалось о 19 пострадавших из-за сильного ветра в городе. Еще четыре человека погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство РФ в Стамбуле объявило, что среди погибших при урагане в городе нет российских граждан.