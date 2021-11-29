Тирана, 30 ноября, 2021, 01:39 — ИА Регнум. К расследованию одновременной смерти четырех российских туристов в сауне в албанском Черрете в округе Кавая присоединилось агентство по разведке и безопасности министерства обороны Албании, входящее в состав вооруженных сил страны.

Сауна

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, расследование в настоящее время ведется в двух направлениях — причиной смерти могли стать некие «биологические агенты» или удушение хлором, который использовался для дезинфекции бассейна в сауне.

Ранее институт пищевой безопасности дал негативные отзывы на присланные следователями доказательства и протокол следственного эксперимента в отеле, где скончались туристы из России. Причина асфиксии до сих пор не выяснена, необходимое оборудование для выявления «биологических агентов», которые могли к нему привести, есть лишь у военных.

15 октября погибли 60-летний Сергей Буренков, его жена Наталья Буренкова (58 лет), их дочь Екатерина (31 год) и ее парень Никита Белоусов. Согласно сообщениям CNN, ранее Буренков служил в армии, в связи с чем и возникла версия об отравлении биологическим агентом. Никита Белоусов якобы работал в российской государственной администрации.