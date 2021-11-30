Симферополь, , 00:31 — REGNUM Усиление ветра до 35−40 м/сек и ливни ожидаются в ближайшие часы в Крыму. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ураган Pixabay.com

В ближайшие сутки в Крыму прогнозируется сильный штормовой ветер, в Симферополе скорость ветра до 26 м/сек в районе Ялты до 27м/сек. Ожидаются локальные грозы в Севастополе, Ялте, Морском и Феодосии. Вечером осадки перейдут в смешаную фазу и кое-где на побережье ожидается выпадение снега.

Ночью ветер сохранится, но слегка ослабеет до 15−20 м/сек. Однако передышка будет недолгой, утром к побережью Крыма приблизится балканский циклон, который спровоцирует сильные грозовые ливни.

Основной удар стихии придётся на побережье Крыма. Ожидается до 25 мм осадков. Температура воздуха резко понизится 30 ноября до +9…+14 градусов, а к ночи до нуля. Такая погода продержится около 1,5 суток.

В городах Крыма, в том числе в Ялте и Симферополе, жителей просят не покидать дома, отменены занятия в школах и детских садах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за урагана в Крыму без энергоснабжения остались 73 тысячи человек.

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