Симферополь, 30 ноября, 2021, 00:31 — ИА Регнум. Усиление ветра до 35−40 м/сек и ливни ожидаются в ближайшие часы в Крыму. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Pixabay.com Ураган

В ближайшие сутки в Крыму прогнозируется сильный штормовой ветер, в Симферополе скорость ветра до 26 м/сек, в районе Ялты до 27 м/сек. Ожидаются локальные грозы в Севастополе, Ялте, Морском и Феодосии. Вечером осадки перейдут в смешаную фазу и кое-где на побережье ожидается выпадение снега.

Ночью ветер сохранится, но слегка ослабеет, до 15−20 м/сек. Однако передышка будет недолгой, утром к побережью Крыма приблизится балканский циклон, который спровоцирует сильные грозовые ливни.

Основной удар стихии придётся на побережье Крыма. Ожидается до 25 мм осадков. Температура воздуха резко понизится 30 ноября до +9… +14 градусов, а к ночи до нуля. Такая погода продержится около полутора суток.

В городах Крыма, в том числе в Ялте и Симферополе, жителей просят не покидать дома, отменены занятия в школах и детских садах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за урагана в Крыму без энергоснабжения остались 73 тысячи человек.