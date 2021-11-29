Ялта, Крым, 30 ноября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. По меньше мере четверо человек пострадали в результате шторма, который обрушился на Ялту. Об этом 29 ноября сообщила в своем телеграм-канале мэр города Янина Павленко.

(сс)GDJ Шторм

Трое пострадавших получили травмы при падении деревьев и были доставлены в больницы. Еще один человек пострадал из-за антенны, которую сорвало ветром. В последнем случае госпитализация не понадобилась.

Кроме того, из-за шторма в городском порту затонуло одно судно под названием «Славия», а еще четыре судна сорвало с якорной стоянки. Также при разгуле стихии повреждения получили не менее десяти автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление МЧС по Крыму распространило информацию о том, что в результате порывов ветра и падения деревьев на полуострове пострадали шестеро человек.