Мюнхен, Германия, , 23:26 — REGNUM 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски получил награду лучшему нападающему 2021-го года по версии газеты France Football.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в двадцати матчах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился 25-ю забитыми мячами и двумя результативными передачами. Польский форвард является лучшим бомбардиром Бундеслиги 2021/22.

Ранее сообщалось, что Педри стал обладателем награды лучшему молодому футболисту года от France Football.