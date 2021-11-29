Рим, 29 ноября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Еврокомиссия в своих официальных внутренних документах рекомендовала не использовать слова «господин», «госпожа», «Рождество», «(Дева) Мария» и ряд других, передает Il Giornale в понедельник, 29 ноября, со ссылкой на осведомленные источники.

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Половую принадлежность рекомендовано не упоминать, а вместо Рождества и рождественских каникул говорить о «зимних праздниках».

Еврокомиссия, согласно этим данным, пытается таким образом сформировать «инклюзивную коммуникацию» и по мере возможности не задеть представителей ни одной из сексуальных, расовых, религиозных и т.д. «категорий».