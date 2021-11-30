Стокгольм, 30 ноября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Беспартийная Амине Какабаве была одной из тех, кто проголосовал «за» 29 ноября в риксдаге при избрании Магдалены Андерссон на пост премьер-министра Швеции. В свою очередь, комментируя избрание первого премьер-министра-женщины, лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон заявил, что это «примечательно, что курдская коммунистка теперь принимает решения. Об этом он заявил в интервью SVT.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Примечательно, что у нас теперь курдская коммунистка принимает решение. Так дело не пойдет. Таким образом, можно сказать, что голосование было выиграно с перевесом в один голос, потому что ранее [«Социал-демократы»] заключили какое-то соглашение о наращивании контактов с Партией демократического единства», — заявил Окессон, лидер третьей крупнейшей партии в риксдаге.

«Я не удивлена, что моя этническая принадлежность находится в центре внимания, но я удивлена тому, что сами Шведские демократы говорят, что поддерживают курдов в их борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С той же самом партией, о которой он говорил сегодня — Партией демократического единства — они сами встречались в 2019 году», — заявили в свою очередь Какабаве в комментарии SVT.