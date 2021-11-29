Скопье, 29 ноября 2021, 22:52 — REGNUM В аэропорту Скопье вечером 29 ноября произошло возгорание автобуса с пассажирами.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, все люди были эвакуированы вовремя, жертв и раненых не было. Пожарные немедленно прибыли на место происшествия и обезвредили очаг возгорания в задней части автомобиля, около мотора.
Напомним, в тот же день в Болгарии загорелся румынский пассажирский автобус. 23 ноября в результате возгорания автобуса в Болгарии скончались 45 граждан Северной Македонии.
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