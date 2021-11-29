Остров Капри, Италия, 29 ноября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Из-за резкого ухудшения погодных условий в понедельник, 29 ноября, было прервано сообщение между итальянским островом Капри и континентом.

Лунная ночь на Капри. Иван Айвазовский. 1841

По данным местных СМИ, на Везувии впервые в этом сезоне был замечен снег.

Сильные ветра и осадки ожидаются в семи регионах Италии, там объявлен «оранжевый» (повышенный) режим опасности: речь идет об Абруццо, Базиликате, Лацио (Рим), Молизе, Сицилии, Сардинии и Умбрии.