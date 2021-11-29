Восточное Сараево, 29 ноября 2021, 22:59 — REGNUM Акции протеста, которые 27 ноября прошли в нескольких городах Сербии, связаны не с экологией, а с политикой и «грязными деньгами». Такое мнение высказал 29 ноября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Восточное Сараево (Босния и Герцеговина).
По словам Вулина, вне границ Сербии существуют очень влиятельные политические силы, которые не хотят, чтобы президент Александр Вучич остался на этом посту.
Вулин также отметил, что одна из причин — это желание президента Вучича помочь Республике Сербской сохранить ее автономный статус в рамках БиГ.
«Пока Вучич во главе Сербии, Республика Сербская будет существовать, а Сербия сохранит политическую стабильность», — цитирует агентство «Танюг» слова Вулина.
Напомним, что 27 ноября в Белграде и других городах Сербии прошли демонстрации против закона об экспроприации, который открывает путь для строительства литиевого рудника компании «Рио Тинто» в Западной Сербии. Это производство чрезвычайно вредно для окружающей среды и требует переселения целых сел в этом регионе Сербии.