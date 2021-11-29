Восточное Сараево, Босния и Герцеговина, 29 ноября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Акции протеста, которые 27 ноября прошли в нескольких городах Сербии, связаны не с экологией, а с политикой и «грязными деньгами». Такое мнение высказал 29 ноября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Восточное Сараево (Босния и Герцеговина).

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

По словам Вулина, вне границ Сербии существуют очень влиятельные политические силы, которые не хотят, чтобы президент Александр Вучич остался на этом посту.

Вулин также отметил, что одна из причин — это желание президента Вучича помочь Республике Сербской сохранить ее автономный статус в рамках БиГ.

«Пока Вучич во главе Сербии, Республика Сербская будет существовать, а Сербия сохранит политическую стабильность», — цитирует агентство «Танюг» слова Вулина.

Напомним, что 27 ноября в Белграде и других городах Сербии прошли демонстрации против закона об экспроприации, который открывает путь для строительства литиевого рудника компании «Рио Тинто» в Западной Сербии. Это производство чрезвычайно вредно для окружающей среды и требует переселения целых сел в этом регионе Сербии.